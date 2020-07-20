Есть надежда, что новое правление Нацбанка прекратит валютные спекуляции, – Суслов

Виктор Суслов из открытых источников

Бывший министр говорит, что Нацбанк должен прекратить искусственную ревальвацию курса гривни

Есть надежда на то, что после полной смены правления Нацбанка регулятор будет действовать больше в интересах украинской экономики и положит конец валютным спекуляция, которые расцвели при предыдущем руководстве НБУ.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил министр экономики Украины в 1997-1998 годах Виктор Суслов.

Виктор Суслов отметил, что то, что сегодня происходит на валютном рынке в Украине, находится в пределах заданных макроэкономических параметров на текущий год. По его словам, гривня еще далеко не достигла 29 грн/долл., как закладывалось в расчетах бюджета, поэтому сейчас не происходит ничего тревожного.

"Позитивное происходит одно - мы можем надеяться, что после полной смены правления НБУ, вероятно, НБУ будет действовать больше в интересах украинской экономики и положит конец валютным спекуляциям, которые так расцвели при прежнем составе НБУ", – заявил Виктор Суслов.

Бывший министр выразил надежду, что Нацбанк прекратит искусственную ревальвацию курса гривни, которая обеспечивала высокие доходы спекулянтам на ОВГЗ в прошлом году.

Виктор Суслов добавил, что и небольшая девальвация гривни, происходящая сегодня, будет на пользу бюджета, поскольку поступления от налогов с импорта увеличатся, поэтому, вероятно, несколько уменьшится бюджетный кризис, который сильно давит на украинскую экономику.

Как сообщалось, 16 июля Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.

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