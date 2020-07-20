Есть надежда, что новое правление Нацбанка прекратит валютные спекуляции, – Суслов
Бывший министр говорит, что Нацбанк должен прекратить искусственную ревальвацию курса гривни
Есть надежда на то, что после полной смены правления Нацбанка регулятор будет действовать больше в интересах украинской экономики и положит конец валютным спекуляция, которые расцвели при предыдущем руководстве НБУ.
Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил министр экономики Украины в 1997-1998 годах Виктор Суслов.
Виктор Суслов отметил, что то, что сегодня происходит на валютном рынке в Украине, находится в пределах заданных макроэкономических параметров на текущий год. По его словам, гривня еще далеко не достигла 29 грн/долл., как закладывалось в расчетах бюджета, поэтому сейчас не происходит ничего тревожного.
"Позитивное происходит одно - мы можем надеяться, что после полной смены правления НБУ, вероятно, НБУ будет действовать больше в интересах украинской экономики и положит конец валютным спекуляциям, которые так расцвели при прежнем составе НБУ", – заявил Виктор Суслов.
Бывший министр выразил надежду, что Нацбанк прекратит искусственную ревальвацию курса гривни, которая обеспечивала высокие доходы спекулянтам на ОВГЗ в прошлом году.
Виктор Суслов добавил, что и небольшая девальвация гривни, происходящая сегодня, будет на пользу бюджета, поскольку поступления от налогов с импорта увеличатся, поэтому, вероятно, несколько уменьшится бюджетный кризис, который сильно давит на украинскую экономику.
Как сообщалось, 16 июля Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.
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