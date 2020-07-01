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Есть ли угроза дефолта в связи с отставкой главы НБУ, – мнение экономиста

Олег Устенко Скриншот видео

В сентябре должны зайти дополнительные деньги, поэтому курс точно не должен "уйти", говорит Олег Устенко

Золотовалютные резервы Украины находятся на уровне, превышающем 25 млрд долларов, поэтому о дефолте речь не идет.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил экономист, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

Эксперт, комментируя информацию о поданном председателем НБУ Яковом Смолием заявлении об отставке, выразил сомнение, что на главу Нацбанка оказывали политическое давление, как он об этом написал.

Олег Устенко отметил, что колебания курса доллара сегодня находятся в пределах нормы. Он также спрогнозировал, есть ли угроза дефолта в связи с отставкой главы Нацбанка: "Золотовалютные резервы страны находятся на уровне, превышающем 25 млрд долларов, поэтому по поводу дефолта я бы точно не говорил, потому что предстоящие выплаты как минимум в четыре раза, а то и в пять раз меньше по сравнению с теми золотовалютными резервами, которые есть. И не бывает случаев, когда ты объявляешь дефолт на фоне того, что у тебя есть в пять раз больше денег, которые ты должен выплатить на протяжении этого года. Мы находимся в программе сотрудничества с Международным валютным фондом. В сентябре должны зайти дополнительные деньги, поэтому курс точно не должен "уйти".

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Напомним, 1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий написал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке.

Добавим, политтехнолог Борис Тизенгаузен заявлял, что руководство Национального банка Украины сейчас могут поменять, и на отношения с международными кредиторами это не повлияет.

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