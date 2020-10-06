ЕС выделит Украине 60 млн евро: Подписаны новые соглашения

Саммит Украина-ЕС. 6 октября 2020 года Офис президента

Украина и Еврокомиссия подписали сразу три соглашения

Украина и Европейская Комиссия подписали три соглашения, которые предусматривают выделение Украине 60 млн евро. Подписание состоялось в Брюсселе в рамках саммита Украина-ЕС, сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению, соглашение о финансировании мероприятия "Программа ЕС "Крепкие регионы" предполагает взнос ЕС на сумму 30 млн евро, которые должны способствовать увеличению социального капитала в уязвимых регионах путем помощи местным органам власти по реагированию на последствия пандемии.

Второе соглашение, о финансировании мероприятия "Механизм развития гражданского общества Украины" предусматривает выделение 20 млн евро для укрепления демократии.

Соответствующие средства призваны укрепить способность организаций гражданского общества принимать участие в разработке политики и предоставлении услуг, связанных с продвижением реформ, активным гражданством, устойчивым развитием и социальной сплоченностью.

В рамках третьего соглашения о финансировании мероприятия "Климатический пакет для стабильной экономики: (CASE) в Украине" со стороны ЕС будет выделено 10 млн евро, на переход к климатически нейтральному, чистому и безопасному энергоснабжению и потреблению.

Как отмечается, документы с украинской стороны подписала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин, со стороны ЕС - еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи.

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Напомним, сегодня, 6 октября, в Брюсселе проходит 22-й саммит Украина-ЕС, который стал первым "физическим" двусторонним саммитом между Европейским Союзом и страной-партнером, которая проводится в Брюсселе с начала пандемии коронавируса.