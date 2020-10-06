ЕС выделит Украине 190 млн евро для борьбы с коронавирусом

Президент Евросовета Шарль Мишель на саммите Украина-ЕС. 6 октября 2020 года Офис президента

Эти деньги будут дополнительными к ранее предоставленным 1,2 млрд евро

Европейский Союз согласовал выделение Украине дополнительных 190 миллионов евро для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель во время прессконференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы должны бороться вместе. Поэтому мы согласовали выделение 190 миллионов евро, дополнительно к ранее выделенным 1,2 миллиарда евро макроэкономической помощи. И это самая большая помощь для нашего восточного соседа", - заявил Мишель.

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Как известно, сегодня, 6 октября, в Брюсселе проходит 22-й саммит Украина-ЕС, который стал первым "физическим" двусторонним саммитом между Евросоюзом и страной-партнером, с начала пандемии коронавируса.

Во время встречи Украина и Европейская комиссия подписали три соглашения, которые предусматривают выделение Украине 60 млн евро.

Напомним, в июле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза на преодоление последствий пандемии COVID-19.