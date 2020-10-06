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ЕС согласился обновить соглашение об ассоциации с Украиной

Фото из открытых источников

Предварительная работа по некоторым направлениям уже началась

По итогам двустороннего саммита в Брюсселе Украина и Европейский Союз достигли договоренности об обновлении Соглашения об ассоциации.  Об этом говорится в заявлении по итогам саммита.

В частности в тексте говорится о том, что стороны ожидают "дальнейшего продвижения экономической интеграции и регуляторного сближения в рамках Соглашения об ассоциации". 

Саммит определил направления обновления соглашения: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата (включая роль Украины в политике Green Deal), финансовое сотрудничество. 

Предыдущая работа на этих направлениях уже началась.

Заметим, вокруг формулировок пункта об обновлении соглашения споры между украинскими и европейскими дипломатами продолжались до последнего момента.

В конце концов, в итоговое заявление вошли слова о более глубокой экономической интеграции, как и настаивала Украина.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Европейский Союз согласовал выделение Украине дополнительных 190 миллионов евро для борьбы с коронавирусом.

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