ЕС согласился обновить соглашение об ассоциации с Украиной

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Предварительная работа по некоторым направлениям уже началась

По итогам двустороннего саммита в Брюсселе Украина и Европейский Союз достигли договоренности об обновлении Соглашения об ассоциации. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита.

В частности в тексте говорится о том, что стороны ожидают "дальнейшего продвижения экономической интеграции и регуляторного сближения в рамках Соглашения об ассоциации".

Саммит определил направления обновления соглашения: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата (включая роль Украины в политике Green Deal), финансовое сотрудничество.

Предыдущая работа на этих направлениях уже началась.

Заметим, вокруг формулировок пункта об обновлении соглашения споры между украинскими и европейскими дипломатами продолжались до последнего момента.

В конце концов, в итоговое заявление вошли слова о более глубокой экономической интеграции, как и настаивала Украина.

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