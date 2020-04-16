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ЕС может создать единую экономическую зону с Украиной, - СМИ

ЕС и Украина

 Фото из открытых источников

Такая политика может способствовать и процессу постепенного вступления в Европейский союз

Европейский парламент выступит с призывом создать единое экономическое пространство между Евросоюзом и странами "Восточного партнерства", куда входит и Украина. Об этом сообщает  "Радио Свобода".

Предполагается, что соответствующий документ может быть принят в мае. Также сообщается, что Европарламент подтвердит суверенное право стран "Восточного партнерства" на интеграцию с ЕС. Кроме того, Брюссель подчеркнет, что политика в отношении этого блока может способствовать процессу постепенного вступления в Евросоюз.

Также согласно проекту отчета, Европарламент заявит о намерении создать единую экономическую зону и поддержит постепенную интеграцию в энергетический союз, транспортное сообщество и единый цифровой рынок. Еще одним из предложений будет отмена роуминга между странами ЕС и участниками партнерства.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Европейскому Союзу идею о том, что Украина, Молдова и Грузия могут играть особую роль в "Восточном партнерстве".

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