"Энергоатом" и Westinghouse подписали соглашение о поставках ядерного топлива для реакторов Ривненской АЭС

Подписание соглашения между "Энергоатом" и Westinghouse Офис президента

Зеленский встретился с президентом и главным исполнительным директором американской компании Westinghouse Патриком Фрагманом

Компании "Энергоатом" и Westinghouse подписали новый контракт о поставках в Украину топлива для реакторов типа ВВЭР-440. Об этом сообщает Офис президента.

Согласно сообщению, кроме контракта стороны подписали Протокол о намерениях по развитию сотрудничества между компанией-поставщиком и Обособленным подразделением Государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом" – "Атомэнергомаш".

В частности, этот документ предусматривает изготовление "Атомэнергомашем" компонентов топлива Westinghouse с рынком сбыта за пределами Украины, увеличение номенклатуры компонентов топлива, которые могут изготавливаться "Атомэнергомашем". Также предусматривается производство оборудования для инспекции топлива ВВЭР-1000 и/или ВВЭР-440.

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Как отмечается, во время процедуры подписания присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он напомнил, что Украина в свое время стала первой в мире страной, которой удалось диверсифицировать поставки ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000. С новым контрактом Украина будет одной из первых стран, которая будет получать альтернативное топливо для реакторов ВВЭР-440.

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Напомним, недавно на Ривненской АЭС опровергли информацию о ЧС на станции и заверили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние находится в пределах нормы.