Эксперты прогнозируют подорожание яиц после новогодних праздников

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Повышение цен объясняется ростом стоимости компонентов комбикорма

После новогодних праздников спрос на яйца у украинцев снизится, однако цена на них возрастет. Такого мнения придерживаются эксперты из Ассоциации животноводов Украины, передает Агроцентр.

Согласно сообщению, есть несколько причин подорожания яиц на украинском рынке. Первая и основная - рост цен на компоненты комбикорма. Этот фактор является основополагающим с точки зрения формирования цены, так как составляют большую долю себестоимости в производстве. Подорожание компонентов комбикорма происходит в связи с тем, что в прошлом году урожай зерновых из-за засухи был хуже, чем ранее.

Кроме того, производители начали сокращать поголовье птицы, опасаясь, что средств на закупку комбикормов не хватит или возникнет их дефицит.

"На конец декабря 2020-го себестоимость производства яиц на предприятиях колебалась в пределах 22 грн/10 шт., а конечная цена на полках потребителей – от 30 грн/10шт. Вопрос, как изменится цена в январе 2021-го? Ни один производитель не имеет четкого ответа. После новогодних праздников спрос потребителей снизится, а вот цена на яйца, скорее всего, увеличится", - заявила эксперт по птицеводству Ассоциации животноводов Украины Ирина Бойко.

Ранее сообщалось, что в Украине перед Новым годом оптовые цены на мандарины выросли на 20% - до 38 гривен за килограмм. Также подорожали огурцы (на 64%), морковь (на 14%), помидоры (на 5%) и другие овощи.