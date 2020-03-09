Эксперты озвучили последствия обвала мировых рынков для Украины

Фондовые рынки

Сегодня инвесторы на рынке находятся в панике

Обвал мировых рынков обернется для Украины выходом инвесторов из ценных бумаг и масштабным продажей гривны. Об этом сообщил аналитик Альпари Максим Пархоменко, передает РБК-Украина.

"В момент, когда коронавирус давит на рынки, ОПЕК с Россией не смогли согласовать сокращение добычи нефти и начали ценовую войну, а это только усиливает панику. Сегодня падает в цене все, включая наши евробонды. Пока в обменниках мы не видим роста курса. Связано это с выходным и закрытым межбанком. Уже завтра на открытии можно смело ожидать распродаж - выход инвесторов из украинских бумаг и продажу гривны", - отметил он.

Пархоменко также прокомментировал возможность падения курса гривны после того, как Министерство финансов отменило аукцион по ОВГЗ.

"Минфин отменил аукцион из-за паники на рынке. По итогам этого аукциона вряд ли получилось бы привлечь капитал. В связи с этим он и был отменен", - подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена рекордно снизить мировые цены на нефть после провальных переговоров с Россией. Таким образом королевство пытается поощрить нефтеперерабатывающие компании в Европе, Азии и США покупать именно саудовскую нефть.