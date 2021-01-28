Экс-нардеп Мосийчук назвал два законопроекта, принятие которых позволило бы снизить цену газа в Украине

Игорь Мосийчук, Фото из открытых источников

Однако парламентарии слышать не хотят о рассмотрении этих законопроектов

Для снижения цены газа Верховная Рада должна принять как минимум два законопроекта: первый – о возвращении в государственную собственность с последующей передачей местным территориальным общинам газораспределительных систем среднего и низкого давления, второй – который направил бы газ украинской добычи украинским потребителям.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат VIII созыва Игорь Мосийчук.

Игорь Мосийчук подчеркнул: вместо того, чтобы решить тарифный вопрос и остановить тарифные протесты, власть внушает украинцам, что она решает так называемый тарифный кризис. Хотя на самом деле, это не кризис, это преступление власти, потому что по сути происходит кража.

Бывший нардеп добавил, что для решения этого вопроса парламент должен рассматривать как минимум два важных закона:

"Первый закон – о возвращении в государственную собственность с последующей передачей местным территориальным общинам газораспределительных систем среднего и низкого давления. Это дало бы возможность снизить цену на транспортировку газа. И собственно второй закон – который направил бы газ украинской добычи украинским потребителям. Дело в том, что закачанный газ, закупленный тем самым "Нафтогазом" в хранилища, смешан с украинским газом. Но реальная его стоимость с прибылью составляет примерно 2 гривни. И это не миф, это реальность", – подчеркнул Мосийчук.

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Однако правительство, Офис президента и монобольшинство в парламенте, продолжил политик, даже слышать не хотят о рассмотрении этих законопроектов.

"Мы пока от общественности общались с инициативными группами, участниками тарифных протестов, будут вносить в парламент законопроекты, которые наработала целая экспертная группа. Если парламентарии не будут поддерживать их, если будут протягивать Витренко, то тарифные протесты переместятся под дома и дворцы народных депутатов", – убежден Игорь Мосийчук.

Напомним, 18 января Кабинет министров Украины собрался на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос снижения цены на газ для населения.

Как сообщали, Кабинет министров Украины 18 января принял решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ожидает от НКРЭКУ установления предельного тарифа на распределение газа не выше, чем 1,75 грн/куб.

Также Денис Шмыгаль заверил, что правительство в ближайшее время одобрит механизм, предусматривающий прямые выплаты людям, у которых установлено электрическое отопление.

К слову, газоснабжающая компания "Нафтогаз" обнародовала новую цену на газ для бытовых клиентов, так в январе она увеличилась на 14% по сравнению с декабрем (6,33 грн).