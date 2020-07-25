Экс-владельцы "Приватбанка" отмыли почти 800 миллионов долларов, - иск

Отделение Приватбанка Из открытых источников

Измененный иск подали в США 21 июля

"Приватбанк" в поданном в США иске утверждает, что бывшие руководители банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отмыли почти 800 млн долларов. Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно сообщению, после проверки дополнительных банковских документов, банк подал в суд в штате Делавэр 21 июля измененный иск против бывших руководителей. В документе указано, что оба отмыли 660 миллионов долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании. Также "Приватбанк" требует от Коломойского и Боголюбова возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.

Как отмечается, первоначальный иск "Приватбанк" подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года. Тогда бывших владельцев обвинили в отмывании в США 623 млн долларов.

Сейчас в новом документе указано, что еще 86 миллионов долларов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголювов отмыли в период 2008–2010 годы. Эти деньги они вывели на два оффшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка "Ренессанс-капитал".

В иске утверждается, что оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в частности недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, что их издавал "Приватбанк" разнообразным компаниям, которые контролировали сами же олигархи. Далее, по словам банка, эти средства отмывались в США через запутанную схему махинаций.

Напомним, недавно стало известно, что украинский "Приватбанк" за последний год поднялся на 262 позиции в глобальном рейтинге топ-1000 мировых банков и в 2020 году попал в топ-500 лучших мировых банков.