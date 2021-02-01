Экс-вице-премьер предостерег о "тарифном" бремени, которое упадет на плечи жителей городов

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Правительство самоустранилось от решения проблемы с тарифами, говорит Павел Розенко

Ограничений в цене на газ для теплокоммунэнерго нет, поэтому есть вопрос относительно того, кто компенсирует средства предприятиям ТКЭ. В ситуации, когда правительство самоустранилось от решения этой проблемы, а у органов местной власти нет средств, за все заплатят жители городов.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил вице-премьер-министр Украины в 2014-2019 годах Павел Розенко.

Павел Розенко считает, что Кабинет министров Украины самоустранился от решения вопроса с тарифами.

"Если для индивидуальных хозяйств, частных домов зафиксирована цена – не 6,99 грн/м куб., а с доставкой это более 9 грн/м куб., и это рекорд в истории Украины, такая цена, то для теплокоммунэнерго, для нас, такого ограничения нет. В самом деле, вопрос в том, кто компенсирует? Когда правительство фактически самоустранилось от этого вопроса, у органов местной власти нет своих средств на погашение, поэтому это, опять же, будет сделано из-за повышения тарифов, и заплатим за это мы, жители городов, которые используют жилищно-коммунальные услуги", – сказал экс-вице-премьер.

Павел Розенко продолжил: "Поэтому я прогнозирую, что в феврале мы все получим платежки за январь с повышенными жилищно-коммунальными услугами на 20%".

Он подчеркнул, что самой большой проблемой является то, что правительство не хочет исправлять свою ошибку, которая заключается в сокращении программы субсидий.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины обнародовал постановление об уменьшении цены на газ для населения до 6,99 гривны за кубометр. Согласно документу, такая цена будет действовать с 1 февраля и не дольше, чем до 31 марта 2021 года.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила сниженные тарифы на распределение газа для 13 компаний.