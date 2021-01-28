Экс-премьер назвал "красную цену" на газ для украинцев

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Импортный газ "Нафтогаз" закупал и закачивал по ценам просто смешным, говорит Николай Азаров

"Красная цена" на голубое топливо для украинцев сейчас составляет ориентировочно 3,5 гривни за кубический метр газа.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все – украинцы" на телеканале ZIK во время включения заявил премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров.

Николай Азаров отметил, что Украина добывает собственный газ, и 90% его объема идет на нужды украинского населения, а вот импортного голубого топлива используют совсем немного.

"Причем этот импортный газ "Нафтогаз" закупал и закачивал по ценам просто смешным, потому что они этим летом, с мая начиная, были смешные - порядка 80 долларов. Это где-то, если в гривни перевести, 2300-2400 грн, то есть 2,3-2,4 грн примерно за куб. И наш собственный газ примерно в такую же цену обходится - 2,3-2,4 грн. Добавим еще 1 грн. Я считал достаточно просто - добавим еще одну гривню на всякие налоги, рентабельность какую-то положим газодобытчикам и всем прочим. Вот 2,3-2,4 грн плюс гривня - 3,5 грн примерно. Вот это красная цена сегодня для газа", - сказал Николай Азаров.

Напомним, Кабинет министров на заседании 27 января постановил, что действие предельной цены 6,99 грн за кубометр газа должно распространяться и на объединение совладельцев многоквартирных домов.

Ранее газоснабжающая компания "Нафтогаз" установила в феврале цену на газ на уровне 6,86 гривни за кубометр, что ниже того, что утвердил Кабмин.