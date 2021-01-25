Экс-нардеп назвал, какой должна быть цена на газ для населения – и это не 6,99 грн/м куб.

Народный депутат VIII созыва Юрий Левченко Скриншот из видео

Цена должна быть на уровне себестоимости плюс справедливая инвестиционная составляющая, отметил Юрий Левченко

Стоимость газа для украинского бытового потребителя и для теплоэнергетики должна составлять 2,5-3,5 грн за кубометр голубого топлива.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины VIII созыва Юрий Левченко.

Гость ток-шоу отметил, что есть вопросы не только к распределительному тарифу на газ, но и относительно стоимости самого голубого топлива.

"Стоимость газа для украинского бытового потребителя и для украинской теплоэнергетики должна быть на уровне себестоимости плюс маленькая справедливая инвестиционная составляющая, чтобы развивать собственную добычу. Это в конкретных цифрах – 2,5-3,5 грн, а не 6,99 грн, как якобы "снизили" и сделали 6,99 грн", – сказал Юрий Левченко.

Политик считает, что этот вопрос следует решить через голосование в Верховной Раде Украины, и если определенные политические силы не будут требовать снижения стоимости газа, это будет свидетельствовать о том, что это олигархические партии.

Напомним, Кабинет министров Украины обнародовал постановление об уменьшении цены на газ для населения до 6,99 гривни за кубометр. Согласно документу, такая цена будет действовать с 1 февраля и не дольше, чем до 31 марта 2021 года.

Кроме того, НКРЭКУ снизила предельный тариф на распределение газа до 1,79 грн за кубометр. Максимальное снижение тарифа на распределение составит до 30%.