Экс-нардеп Луценко назвал фамилии людей, которые наживаются на тарифах в Украине

Эти люди обогащают не зависимо от того, какая власть есть в Украине

Ахметов и Фирташ - это именно те люди, которые наживаются на высоких тарифах в Украине.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все-украинцы" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины VIII созыва Игорь Луценко.

"Друзья, здесь госпожа ведущая спрашивала о тарифах. Я просто скажу две фамилии: Ахметов и Фирташ. Фирташ через облгазы сбыть торгует газом, а Ахметов один из крупнейших производителей электроэнергии в Украине. Вот кто, собственно, наживается на наших тарифах", – отметил бывший народный депутат.

Игорь Луценко добавил, что эти люди жили и обворовывали украинский народ как при Януковиче, были его бизнес-партнерами, были партнерами пятого президента Украины Петра Порошенко и при нынешнем президенте Зеленскому их бизнес процветает.

"Сейчас они тоже, в принципе, не плохо себя здесь чувствуют", – акцентировал Юрий Луценко.

Напомним, 18 января Кабинет министров Украины собрался на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос снижения цены на газ для населения.

Как сообщали, Кабинет министров Украины 18 января принял решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ожидает от НКРЭКУ установления предельного тарифа на распределение газа не выше, чем 1,75 грн/куб.

Также Денис Шмигаль заверил, что правительство в ближайшее время одобрит механизм, который будет предусматривать прямые выплаты людям, у которых установлено электрическое отопление.

К слову, газоснабжающая компания "Нафтогаз" обнародовала новую цену на газ для бытовых клиентов, так в январе она увеличилась на 14% по сравнению с декабрем (6,33 грн).