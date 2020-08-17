Экс-министр экономики: Стабильный курс доллара – результат работы Нацбанка, а не Зеленского

Виктор Суслов из открытых источников

Стабильный курс доллара - временное явление, потому что сейчас наблюдается падение производства и рост безработицы

Курс доллара - это тот вопрос, который к президенту Украины Владимиру Зеленскому отношения не имеет. Стабильный курс доллара - это результат работы Национального банка.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

Он отметил, что снижение цены на газ и нефть в Украине – это следствие падения цен на мировых рынках, а не единоличная заслуга украинской власти. По словам Суслова, не является достижением президентской команды и стабильный курс доллара.

"Курс доллара - это тот вопрос, который к президенту Зеленскому отношения не имеет. Потому что курс доллара - это результат работы Национального банка", - заявил Виктор Суслов.

Вместе с тем он добавил, что эту работу Нацбанка можно оценивать по разному, ведь стабильный курс гривни – это, с одной стороны, вроде и не плохо, но с другой стороны – искусственное укрепление гривни дало возможность международным финансовым спекулянтам заработать на Украине миллиарды долларов.

"А Украина в результате повышенного курса гривни в сравнении с прогнозами не получила значительную часть доходов бюджета, в итоге у нас вырос дефицит. Но есть тут, конечно, и некоторые плюсы. Более крепкая гривня означает, что замедлились темпы инфляции. Но это временно, потому что сейчас наблюдаем падение производства и рост безработицы", – подчеркнул эксперт.

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Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал, что колебания курса гривни находятся в пределах нормы, а значит Нацбанк не видит оснований для вмешательства в ситуацию на валютном рынке.

По словам главы Нацбанка, 20 июля регулятор готов был выйти на межбанк с предложением иностранной валюты, но по более высокому курсу, чем тот, который установился в результате торгов. Однако, вечером того же дня тренд изменился в сторону укрепления гривни.