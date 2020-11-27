Экс-министр экономики объяснил, почему в Украине "срезали" запланированное повышение зарплат учителям

Образование – не приоритет для правительства, констатировал Виктор Суслов

Международный валютный фонд настоял на сокращении дефицита государственного бюджета Украины на 2021 год на полпроцента, поэтому доходную часть сократили более, чем на 20 млрд. В связи с этим отменили, в частности, запланированное повышение зарплат педагогам.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил министр экономики Украины в 1997-1998 годах Виктор Суслов.

Виктор Суслов объяснил, почему в Украине "срезали" запланированное повышение зарплат учителям.

"Тут надо добавить главную цифру: объявлено было, что завершились переговоры с МВФ по вопросам согласования параметров бюджета. И МВФ как раз настоял на сокращении дефицита бюджета на полпроцента - с 6%, которые были заложены, до 5,5 фактически, там 5,47, будем считать 5,5%. В связи с этим, конечно, пришлось сокращать и расходную часть, потому что сокращение дефицита в данном случае равнозначно сокращению доходов. Сокращать доходную часть больше, чем на 20 млрд, поэтому и посрезали, отменили планировавшееся повышение, например, зарплат учителям. Это по линии сокращения расходов на образование", – отметил Виктор Суслов.

Бывший член правительства констатировал, что образовательная сфера не является приоритетом для Кабмина.

"Так что учителя со своими нищенскими зарплатами и останутся, это потому что образование - не приоритет для правительства", – резюмировал Виктор Суслов.

Напомним, недавно глава МОН Сергей Шкарлет заверил, что зарплаты работникам образования повысят, несмотря на экономические трудности в связи с пандемией COVID-19. По его словам, средства на увеличение должностных окладов и заработных плат на 2021 год предусмотрены.

Однако на внеочередном заседании правительства 23 ноября Кабмин отменил повышение зарплат учителям в 2021 году. Так, правительство приостановило действие постановления от 10 июля 2019 года № 822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников учреждений образования и науки" до 31 декабря 2021 года. В частности, постановлением исключается пункт о том, что с 1 января 2021 года минимальная ставка зарплаты педагогов составит три размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. К слову, в соответствии с проектом государственного бюджета, прожиточный минимум с 1 января 2021 года составит 2393 гривны.