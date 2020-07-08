Экс-глава НБУ Гонтарева призвала МВФ забрать у Украины первый транш

"Этот транш (МВФ - ред.) выплатили в рамках соглашения, в которой речь шла о независимости центрального банка и экономические реформы. Если же эти условия более не действующие, то МВФ должен сказать, чтобы Украина вернула полученную помощь назад", - заявила Валерия Гонтарева.

По ее словам, заявления МВФ и стран G7 о независимости Национального банка превратились в "красивые лозунги, которые не имеют реального влияния".

"Когда председатель центрального банка уходит в отставку, то не достаточно просто провозглашать заявления. Для того, чтобы сохранить результаты проделанных нами реформ, МВФ должен заявить, что не будет платить Украине дальнейших траншей в рамках нового кредита, если Зеленский не назначит нового главу НБУ, который будет сохранять результаты реформ", - подчеркнула Гонтарева.

Экс-глава Нацбанка добавила, что политическое давление на НБУ оказывалось и во времена ее пребывания на посту главы украинского центрального банка, однако в последнее время это давление стало "невыносимым". Участие в давлении на Нацбанк, по словам Гонтаревой, участвовали как чиновники, так и депутаты, особо приближенные к экс-владельцу Приватбанка Игорю Коломойскому.

"К сожалению, я предполагаю, что новый глава НБУ, которого назначит президент, будет лояльным к Зеленскому и Коломойскому. Хорошие кандидаты на эту должность будут противодействовать тому, чтобы Коломойский возобновил контроль над ПриватБанком, однако плохие кандидаты — нет", - резюмировала Валерия Гонтарева.

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке. По его словам, он сделал это, поскольку в течение длительного времени на Национальный банк осуществляется систематический политическое давление.