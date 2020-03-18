Экономист спрогнозировал, как карантин повлияет на курс гривны и стоимость недвижимости

Алексей Плотников, заслуженный экономист Украины ZIK

"Но сказать, что все уже рухнет и упадет, я не могу"

Сейчас прекратилась реализация облигаций внутреннего государственного займа, то есть, уже нет тех факторов, которые усиливали гривну.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил заслуженный экономист Украины Алексей Плотников.

"Что касается ситуации – особенно, наличный рынок, здесь есть психологические факторы, здесь есть паника, здесь есть много вещей, которые лежат вне экономической сферой жизни. Действительно, у нас сейчас прекратилась реализация облигаций внутреннего государственного займа, то есть, нет тех факторов, которые усиливали гривну, и гривна уже развернулась на девальвацию. Но сказать, что все уже разрушится, упадет, я совершенно не могу, потому что, во-первых, у Национального банка есть возможности вмешательства. Во-вторых, пока что такая паника, но, я думаю, что она постепенно успокоится", – отметил Алексей Плотников.

Заслуженный экономист Украины отметил, что сейчас официальный курс гривны к доллару составляет 27, а в бюджете заложен курс на уровне 27,5 грн к доллару. Поэтому, говорит эксперт, пока ничего чрезвычайного не происходит, курс гривны выходит на то, что планировалось в бюджете на 2020 год.

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Алексей Плотников добавил, что в период кризисов недвижимость дешевеет, но рынок недвижимости является консервативным, поэтому недвижимость не может уже завтра внезапно подешеветь.

Как сообщалось, с 18 марта "ПриватБанк" приостанавливает продажу наличной валюты и переходит исключительно на валютообмен в онлайн в связи с введением профилактических мероприятий для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Накануне Национальный банк заявил о дефиците наличной валюты в банковской системе Украины.

Корреспондент телеканала ZIK проинспектировал столичные пункты обмена валют. О результатах читайте здесь.

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