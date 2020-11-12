"Карантин выходного дня" будет иметь эффект домино и повлечет цепную реакцию, - экономист

Юрий Атаманюк https://antikor.com.ua

В сфере ресторанного и гостиничного бизнеса в Украине задействовано около миллиона человек, отметил Юрий Атаманюк

"Карантин выходного дня", который ввели в Украине, будет иметь эффект домино и повлечет цепную реакцию.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил экономический эксперт Юрий Атаманюк.

Эксперт отметил, что в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса в Украине вместе с инфраструктурой задействовано около миллиона человек. Он убежден, что введение жестких карантинных ограничений включит цепную реакцию.

"Идет эффект домино: они не закупают у фермеров сегодня продукты, они не платят коммунальные платежи, не могут платить; они не платят аренду, они не платят проценты по кредитам. Завтра банки-кредиторы не смогут отдать депозиты, завтра закроются те колбасные, сырные, хлебные производства, которые были исключительно созданы и работали "под" них. Там идет отсрочка поставки продукции, там идет кредитование товаров. В свою очередь, это завязано на импорте, и мы включим такую цепную реакцию", – сказал Юрий Атаманюк.

Гость студии добавил, что такая ситуация повлечет всплеск преступности в стране.

Напомним, правительство ввело карантин выходного дня. Соответствующим решением вводится жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, который будет повторяться каждую неделю в выходные.

Как сообщали, премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 11 ноября заявил, что, если в Украине не вводить более жесткие карантинные ограничения, то уже 10-15 декабря в больницах не смогут принимать пациентов с COVID-19.

Следует добавить, городской глава Львова Андрей Садовый заявил, что Львовский городской совет будет оспаривать в суде решение Кабинета министров о введении в Украине "карантина выходного дня".