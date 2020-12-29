Экономист-международник назвал основные причины отмены льготного тарифа на электроэнергию

Телеканал ZIK

На украинском рынке электроэнергии сейчас происходит очень сильное жонглирование тарифами на доставку

Ключевая причина отмены льготного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей - это необходимость профинансировать так называемый зеленый тариф.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил экономист-международник Андрей Блинов.

"Ключевая причина - это необходимость профинансировать так называемый зеленый тариф. Ибо тариф зеленой энергетики – ветряной, солнечной, которую мы еще называем альтернативной, для которой еще в начале 10-х годов был введен тариф очень высокий, почти в 10 раз превышал, например, атомных электростанций, ну и соответственно вы знаете, что там накопился большой долг, который насчитывает десятки миллиардов гривен. И собственно правительство пыталось договориться с инвесторами зеленого тарифа о том, согласятся ли они его снизить. Но мы знаем, что в целом эта договоренность вылилась в то, что правительство начало искать возможности для поднятия тарифа для населения", – отметил экономист.

Вместе с тем Андрей Блинов добавил, что на украинском рынке электроэнергии сейчас происходит очень сильное жонглирование тарифами на доставку.

"Все чаще я слышу о том, что стоимость доставки электроэнергии приближается к нынешнему полноценному тарифу 1,68 грн/кВт.ч. Честно говоря, вопрос распределения и поставки электроэнергии для населения, там есть очень большой вопрос к антимонопольным органам по себестоимости этой продукции. Такое впечатление, что она искусственно поднимается, чтобы обосновать и дальнейший рост цен на электрическую энергию ", – подчеркнул эксперт.

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Напомним, Кабинет министров Украины на своем заседании в понедельник, 28 декабря, отменил льготный тариф на электроэнергию, установленный на уровне 90 копеек за кВт/ч для населения на первые 100 кВт/ч, и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч.