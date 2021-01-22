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"Экономика выходит на восстановительную траекторию": Советник Зеленского дал прогноз на 2021 год

Советник президента Украины Олег Устенко Фото из открытых источников

Он отметил, что в вопросе привлечения иностранных инвестиций "страна находится на голодном пайке"

В 2021 году прогнозируется рост украинской экономики и зарплат населения. Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, передает "Украина 24".

"Украинская экономика выходит на восстановительную траекторию. Ожидания по росту 4-4, 5%. Рост будет прежде всего за счет того, что ситуация на внешних рынках очевидно стабилизировалась. Мы видим положительную динамику, месяц-два, по той продукции, из которой мы выступаем традиционно на внешних рынках. Речь идет, прежде всего, о металлургии и аграрном секторе", - сказал Устенко.

По словам советника президента, еще одним фактором, который будет способствовать росту экономики стало решение Нацбанка, которым он оставил рекордно низкую за всю новейшую историю ставку - 6%.

В то же время он отметил, что в вопросе привлечения иностранных инвестиций "страна находится на голодном пайке".

"Два года мы привлекали по 10 млрд долларов иностранных инвестиций, а в прошлом году - 2 млрд долларов. Ожидания в этом году, что будет разблокировка в направлении инвестиций. Здесь значительная ставка делается на концепт, который пока обсуждается, но вполне реализуется, связанный с амнистией капитала", - добавил Устенко.

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Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства не отказывается от прогнозируемого роста валового внутреннего продукта Украины на 4,6% в 2021 году.

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