Экономика Украины дно кризиса пока не прошла, - НБУ

Национальный банк Украины rp.gov.ua

Незначительное улучшение пока не позволяет сделать оптимистические выводы

Статистические данные за май 2020 года показывают некоторое оживление в экономике Украины, но дно кризиса пока не пройдено. Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, передает РБК-Україна.

"Я не буду оптимистично говорить, что экономика прошла дно кризиса и т. д. Но мы все-таки видим незначительное улучшение", - сказал он.

По его словам, в мае несколько улучшилась ситуация в промышленности и розничной торговли. В транспорте пока улучшений нет, однако возобновление пассажирских перевозок произошло только в июне.

При этом он отметил, что НБУ сделает все возможное для поддержки экономики и готов к новым мерам, если они будут необходимы.

Новости по теме: Нацбанк снизил учетную ставку до самого низкого уровня в истории Украины

Ранее сообщалось, что Национальный банк провел экспресс - стрес-тестирование банков Украины в условиях кризиса. Результаты показали возможные проблемы для девяти банков, два из которых - государственные.