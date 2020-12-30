Экономика развалена, социальные программы приостановлены: В 2020 году люди поняли, что положиться могут только на себя, - Розенко

Бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. Фото: apostrophe.ua

Власть не может дать украинцам ничего лучшего, ни даже защитить от пандемии коронавируса

В 2020-м году украинцы поняли, что рассчитывать им нужно самим на себя и власть, к сожалению, этому помочь не может.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 годах Павел Розенко.

"Самое главное, что украинцы для себя поняли в 2020-м году, что нынешняя власть, к сожалению, не может дать им ничего лучшего, ни даже защитить их в такой тяжелой ситуации, с которой сегодня столкнулась страна. Это, в первую очередь, с коронавирусом. То есть фактически мы можем сказать, что экономика разваливается, пенсионные социальные программы приостановлены сегодня, на следующий год так же будет. Кроме этого, не смотря на то, что значительные средства, 55 миллиардов гривен, были выделены нами с вами на решение проблем, связанных с охраной здоровья, они были фактически разворованы. Поэтому сегодня мы имеем ситуацию, что украинцы поняли в этом году, что рассчитывать надо самим на себя и власть, к сожалению, в этом помочь не может", – сказал Павел Розенко.

Он также обратил внимание на постоянное повышение в Украине цен на газ и электроэнергию. По словам бывшего чиновника, повышение тарифов на комуслуги в условиях пандемии и значительное сокращение субсидий является ненормальным подходом власти к социальной политике страны.

"Цена на газ повышается. Поэтому по идее должны расширяться круг субсидиянтов и больше средств должно тратиться на субсидии. Но получается наоборот: электричество и газ дорожают, а количество субсидиянтов будет уменьшаться. И это не все. Вот забрали 8,5 миллиардов гривен из Пенсионного фонда, в следующем году отказались от ряда пенсионных программ. Вот действия нынешней власти!"- акцентировал Павел Розенко.

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Напомним, Кабинет министров Украины на своем заседании в понедельник, 28 декабря, отменил льготный тариф на электроэнергию установлен на уровне 90 копеек за кВт/ч для населения на первые 100 кВт/ч и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч.

Как сообщали, газоснабжающая компания "Нафтогаз" обнародовала новую цену на газ для бытовых клиентов так, в январе она увеличится на 14% по сравнению с декабрем (6,33 грн). В январе 2021 года цена на природный газ для бытовых клиентов будет на уровне 7,22 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).