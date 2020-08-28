Экономический кризис оказался самым глубоким за последние 70 лет, но был прогнозируемым, - Дорошенко

Алексей Дорошенко Скриншот видео

К нему можно было готовиться, говорит эксперт

Экономические кризисы в современном мире происходят каждые 5-10 лет, однако нынешний оказался самым глубоким за последние 70 лет.

Об этом во время ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

"Относительно кризисов - в этом году мы будем праздновать 200-летие первого промышленного кризиса. После этого были уже финансовые кризисы. В любом случае, это не такое уже старое явление, и поэтому, исходя из теории, экономические кризисы происходят в современном мире каждые 5-10 лет. Это значит, что каждый президент практически в него попадает. И поскольку весь мир последние три года сидел в ожидании, когда же это произойдет, было понятно, что если оно все откладывается, на следующий год, скорее всего, бабахнет. Поэтому кризис был достаточно прогнозируемым. Другое дело, что никто не понимал, с какой стороны он придет и насколько будет глубоким. Этот кризис, действительно, самый глубокий за последние 70 лет. Но вопрос в том, что он все равно бы был, поэтому к нему можно было готовиться, можно было не готовиться", – отметил Алексей Дорошенко.

Гость студии также отметил, что Украина должна сделать выводы и определить, кто виноват в неудачном экономическом эксперименте в нашем государстве.

"Кого мы выбрали учителем, чтобы нам показали - делайте это, это, это, и у вас все будет хорошо. Мы следовали как раз логике наших международных партнеров - США, Евросоюза. они нам давали не только логику и последовательность действий, давали людей, которые будут это делать. если мы с вами видим, что мы с вами зашли в тупик, то это означает, что их вина там тоже есть. И поэтому, когда мы с вами говорим о том, что ратифицируется договор, по которому нам дают 1,2 млрд (евро. - Ред.), но при этом первый транш - 600, мы, как обычно, должны взять 600, поблагодарить или даже не благодарить и не выполнять те условия, которые нам выдвигают, потому что они, откровенно говоря, являются для нас невыгодными", – сказал Алексей Дорошенко.

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Напомним, 23 июля премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Кирилл Шевченко подписали Меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией на 1,2 млрд евро во время рабочего визита в Брюссель.

Впоследствии Верховная Рада ратифицировала меморандум и соглашение для получения денег. В пояснительной записке указано, что процентная ставка заимствования на срок до 15 лет прогнозируется как приемлемая (до 2 % годовых), однако конкретный ее размер станет известен позже.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен сообщил, что правительство Украины начало работу над выполнением условий меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС чтобы получить второй транш макрофинансовой помощи.