Экономические факторы повышения цены газа на 35% просто отсутствуют, – Катеринчук

Николай Катеринчук Скриншот из видео

В прошлом году Украина закупила газ, закачала в подземные хранилища, поэтому цена не должна расти

Сегодня нет абсолютно никаких экономических факторов, которые могли бы повлиять на повышение цены газа в ноябре на 35%.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил лидер "Европейской партии Украины" Николай Катеринчук.

"К сожалению, население Украины, потребители, не влияют на стоимость тарифов и я не понимаю сегодня экономической логики, она просто отсутствует, почему сегодня увеличиваются тарифы за счет поднятия цен на газ аж на 35 %. Ведь в прошлом году газ у нас был куплен и закачан в подземные хранилища. И сейчас мы прокачиваем российский газ, до конца года будет 65 миллиардов. То есть по большому счету нет экономических факторов, которые могли бы повлиять на повышение цены газа", – заявил Николай Катеринчук.

Поэтому, считает гость ток-шоу, повышение тарифов на тепло – политическое решение, за которое должна быть ответственность. Катеринчук также не исключает, что решение о повышении цены на голубое топливо принималось под давлением западных партнеров, также это происходило и при прежней власти.

"Порошенко докладывает Байдену, что МВФ сказал поднять тарифы на 75%, но мы подняли на 100%. Это так Порошенко любит нашу страну и избирателей, которые сейчас за него голосуют. Поэтому не жалейтесь на коммунальные тарифы. Это все сделал Порошенко и Байден", – прокомментировал эксперт.

Как сообщали, цена на природный газ для населения в ноябре повысилась еще на 35%.

Следует заметить, что НАК "Нафтогаз Украины" предполагает, что в течение следующих месяцев цена на газ будет снова расти.

Также напомним, что народный депутат Украины (внефракционный) Андрей Деркач в эфире ток-шоу "Мы все – украинцы" на телеканале ZIK заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" - это одна из схем, которую" крышует " непосредственно бывший вицепрезидент США Джо Байден.