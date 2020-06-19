Экономически мы падаем в глухую яму, а все прикрывается борьбой с эпидемией, – Кучеренко

Народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Алексей Кучеренко Скриншот видео

Реальных механизмов проверки использования средств на борьбу с пандемией нет, говорит парламентарий

В Украине нет реальных механизмов для того, чтобы проверить, как используются средства, направленные на противодействие распространению коронавируса. Более того, все назначения и непонятные действия в исполнительной власти прикрывают лозунгом борьбы с эпидемией.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Алексей Кучеренко.

Гость студии отметил, что сегодня прозвучала информация о том, что в Украине началась вторая волна коронавируса, и, по его мнению, такая ситуация очень удобна для власти.

"Проверить деньги, как они тратят, сегодня, по сути, нет каких-то там реальных механизмов. Все эти назначения, все эти абсолютно непонятные действия, которые происходят в исполнительной власти, – все это прикрывается лозунгом борьбы с эпидемией", – говорит Алексей Кучеренко.

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Парламентарий отметил, что есть ряд вопросов, в частности, относительно уровня тестирований, наличия тестов, чтобы подтвердить уровень заболеваемости коронавирусом.

"И, безусловно, здесь экономически мы падаем в глухую яму, просто глухую", – констатировал нардеп.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса адаптивный карантин в Украине продлили до конца июля.

19 июня Денис Шмыгаль заявил о начале второй волны заболеваемости коронавирусом.