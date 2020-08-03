Екатерина Жарких: В Германии ввели в оборот купюры со Сталиным и Лениным, а в Украине за это могут посадить в тюрьму

Журналистка Екатерина Жарких Фото из открытых источников

В Германии несколько лет назад ввели в оборот сувенирные купюры, на которых изображены портреты Иосифа Сталина и Владимира Ленина, а в Украине за это могут посадить в тюрьму. Об этом в Facebook пишет журналистка Екатерина Жарких.

Приводим текст ее сообщения дословно:

Еще три года назад в Германии ввели в оборот купюры номиналом ноль евро, за которые ничего нельзя приобрести. Это - сувениры от Европейского Центробанка. Среди прочих, есть варианты с изображением Сталина и Ленина.

И это - в то время, как в Украине за распространение подобной сувенирной продукции могут посадить в тюрьму от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. За распространение в соцсети фото с коммунистической символикой суд приговорил к 2,5 годам ограничения свободы львовского студента.

В Европе покупателей такой вот сувенирной продукции не обвиняют в ностальгии по советскому прошлому, скуке по “молодости, колбасе и пломбиру”. Цивилизованный мир помнит исторических деятелей и не содрогается в страхе перед “имперским прошлым” и силой символизма. В Германии понимают, что без прошлого нет и будущего, и не пытаются стереть страницы истории, чтобы написать новые.

К слову, в ЕС не только давно печатают такую сувенирную продукцию, но и неоднократно прямо указывали Украине на несоответствие закона о декоммунизации стандартам Совета Европы. Совет даже предоставил Киеву ряд рекомендаций, которые были успешно проигнорированы. Ведь украинская власть внедряет только те европейские нормы, которые ей выгодны. Не так ли?

Опубликовать фото банкнот с Лениным я не могу – нарушу закон о декоммунизации – но их любой желающий может найти по ссылке.

А вот на фото сувениров с Карлом Марксом запрет не распространяется.