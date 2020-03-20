Единовременная соцпомощь: Стало известно, кто, кроме пенсионеров, получит 1 тыс. гривен

Марина Лазебная из открытых источников

Пенсии будут выплачены своевременно

Министр социальной политики Марина Лазебная пообещала своевременную выплату пенсий и переоформление социальной помощи. Об этом она сказала в эфире одного из телеканалов, передают "Украинские Новости".

"Пенсии и соцпомощь будут начисляться вовремя", - сказала Лазебная.

Кроме того, она перечислила полный список, кто получит финансовую помощь по 1 тыс. гривен.

"К нам обращается очень много пенсионеров, потому что прозвучало обращение президента. С 1 апреля мы планируем выдать единовременную помощь по 1 тыс. гривен пенсионерам с пенсиями до 5 тыс. гривен. Но кроме пенсионеров у нас есть еще люди с инвалидностю, есть дети с инвалидностью, инвалидность детства, социальные пенсии. Мы также добавим им по тысяче гривен, и они ее получат", - подчеркнула министр.

Она добавила, что с 1 мая 2020 года также будут проиндексированы пенсии.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с 1 мая правительство начнет индексацию пенсий гражданам страны. А с 1 апреля Кабмин будет готов выплатить дополнительную тысячу гривен тем пенсионерам, у которых пенсия меньше 5 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Черновцах приняли решение о временном прекращении предоставления льгот на бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров из-за коронавируса.