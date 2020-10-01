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ЕБРР ухудшил прогноз падения экономики Украины

Также банк сократил и ожидаемое восстановление украинской экономики

ЕБРР ухудшил прогноз падения экономики Украины

 Фото из открытых источников

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз падения экономики Украины с 4,5% до 5,5%. Соответствующий отчет опубликовала пресс-служба организации.

Отмечается, что банк пересмотрел прогнозы для развивающихся экономик, которые получают инвестиции от ЕБРР. Пересмотр связан с тем, что меры по борьбе с коронавирусом длились дольше, чем предполагалось ранее.

Теперь ЕБРР прогнозирует сокращение экономик стран, с которыми он работает, на 3,9% в 2020 году и возвращение к росту в 2021 году на 3,6%. Предыдущие прогнозы, которые организация опубликовала в мае, предполагали снижение на 3,5% к 2020 году и более сильное восстановление – на 4,8% в 2021 году.

Что касается Украины, то помимо прогноза падения экономики с 4,5% до 5,5%, банк сократил и ожидаемое восстановление. В частности, прогноз восстановления украинской экономики в следующем году ухудшен с 5,0% до 3,0%.

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Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил о начало роста экономики Украины. По его словам, падение украинской экономики во 2 квартале 2020 года было не таким значительным, как прогнозировалось ранее.

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