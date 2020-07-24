ЕБРР инвестирует в дороги Украины почти полмиллиарда евро

Ремонт дорог в Украине Укравтодор

В организации заявили о еще большей поддержке во время мирового кризиса

В 2021 году Украина может получить от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) почти полмиллиарда евро на ремонт дорог. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства выразил надежду, что ЕБРР продолжит сотрудничество с Украиной по финансированию инфраструктурных проектов. Соответствующее соглашение стороны должны подписать до конца 2020 года.

"Прежде всего имею в виду развитие дорог, железнодорожной инфраструктуры и речного транспорта. Министерство инфраструктуры и Укравтодор работают над тем, чтобы уже до конца года подписать соглашение на 450 млн евро, что позволит в следующем году приступить к реконструкции дорог", - отметил Зеленский.

В ЕБРР поприветствовали важные реформы в Украине, отметив, в частности, борьбу с коррупцией, принятие законов о концессии, о рынке земли, о приватизации, банковского закона, а также назначение нового главы Национального банка Украины. Также исполняющий обязанности президента организации Юрген Ригтеринк отметил успешное размещение Украиной евробондов, подписание нового кредитного соглашения с Европейским Союзом и продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

Кроме того, Банк готов оказывать Украине еще большую поддержку во времена кризиса, о чем свидетельствует объем инвестиций (более 300 млн евро) в этом году.

Владимир Зеленский отметил, что несмотря на пандемию коронавируса, преодоление которой стало существенным вызовом для Украины, украинская власть и в дальнейшем внедряет изменения для быстрого возврата к экономическому росту.

"Мы действительно хотим изменений ради украинцев, рад что это видно и на расстоянии", - подчеркнул президент Украины.

Ранее мы сообщали, что Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза.