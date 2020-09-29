live
Новости » Экономика Читати новину українською

"Дыра" в бюджете к октябрю уменьшится до 13 миллиардов, - Марченко

Министр финансов Сергей Марченко Фото из открытых источников

По состоянию на начало мая этого года "дыра" в бюджете составляла 44 млрд грн

Дыра" в государственном бюджете на 2020 год по сентябрь сократится на 5 млрд грн - примерно до 13 млрд грн. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию "Страна".

"До конца года мы закроем дыру в доходной части бюджета полностью", - сказал он.

Глава Минфина напомнил, что по состоянию на начало мая этого года "дыра" в бюджете составляла 44 млрд грн.

Отвечая на вопрос о расходовании 66 млрд грн коронавірусного фонда, Марченко сообщил, что на средства защиты, аппараты ИВЛ и оснащение лабораторных центров Министерства здравоохранения было направлено 3,1 млрд грн. 

"На дороги мы направили 35 млрд, но на сегодня потратили только 10,9 млрд из них. Сейчас в фонде осталось еще почти 41 млрд грн", - уточнил министр.

Новости по теме: Дыра в бюджете такая, что не видно ни правого, ни левого берега, – Геннадий Москаль

Напомним, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что доходную часть проекта государственного бюджета на следующий год необходимо увеличить, а отдельные расходы уменьшить, чтобы сократить дефицит бюджета.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

СБУ задержала 4 человек, которые массово "штамповали" фальшивые паспорта Во Львовской области депутат сельского совета организовал схему отчуждения земельных участков Минобороны На Восточной таможне разоблачили коррупционную схему на 5 млн гривен, организованную руководством На Закарпатье разоблачили должностных лиц на незаконной вырубке леса
Loading...

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Катастрофа Ан-26 под Харьковом. Википедия блокирует СМИ. Местные выборы-2020 | Ток-шоу
Трагедия Ан-26 под Харьковом. Политический сезон: Местные выборы по-новому | Детали дня | 28.09.20
Катастрофа под Харьковом: каковы причины падения самолета Ан-26 с курсантами | Ток-шоу
Авиакатастрофа под Чугуевом: Кто виноват и кто ответит за трагедию? | Ток-шоу
Большая прачечная. Как зарабатывают деньги на борьбе с коррупцией в Украине |