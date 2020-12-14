Помощь в 8 тысяч: "Дыя" начала получать заявки от ФЛП и наемных работников

Приложение "Дія" Фото из открытых источников

За первые 10 часов работы услугой воспользовались более 5 тысяч человек

Физические лица-предприниматели и наемные работники с 14 декабря могут подавать заявки на получение единовременной материальной помощи в размере 8 тысяч гривен. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Facebook.

"С сегодняшнего дня предприниматели и наемные работники смогут получить единовременную материальную помощь в "Дії". Вы можете подать заявление до 31 декабря включительно. Деньги будут зачислены на личный гривневый счет до 31 декабря 2020 года. Для того, чтобы получить средства, необходимо указать IBAN своего личного гривневого счета.

Важно: не передавайте свои данные третьим лицам. Вы можете получить выплату только через "Дію". Будьте внимательны при заполнении заявления. Для получения услуги вам нужен только IBAN счета", - сообщил он.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что "Дія" получила уже более 5 тыс. заявлений на получение услуги в первые 10 часов.

"С сегодняшнего дня портал "Дія" начал принимать заявки на получение 8 тысяч единовременного пособия от государства. За первые 10 часов работы услугой воспользовались более 5000 человек.

Наемные работники и физические лица-предприниматели, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря", - рассказал глава правительства в Telegram.

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Напомним, в начале декабря народные депутаты приняли законопроект, согласно которому ФЛП смогут получить по 8 тысяч грн одноразовой помощи. Отмечается, что предприниматели смогут получить денежную помощь в случае закрытия, а работники – в случае увольнения. При этом выплаты будут осуществляться через приложение "Дія".

Позже Кабинет министров Украины сообщил, что средства для выплаты предпринимателям и работникам будут взяты из фонда борьбы с СОVID-19.