"Доступные кредиты 5-7-9%" расширят на фермеров, – Зеленский

В частности программа поддержки ждет фермеров, пострадавших от засухи

Президент Владимир Зеленский сообщил, что программу "Доступные кредиты 5-7-9%" планируется расширить на фермеров, пострадавших от засухи. Об этом он сообщил во время визита в Одесскую область, передает пресс-служба президента

По его словам, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства получило задание по подготовке программы поддержки фермеров, пострадавших от засухи. В частности, предусматривается расширение программы " Доступные кредиты 5-7-9%".

"Я говорил с фермерами. Поставили задачу. Помимо программы " 5-7-9%", будет выделена часть в этой программе для фермеров. Прежде всего для тех, которые пострадали от засухи в Украине", - сказал Зеленский.

По словам президента, по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" выдано займов на сумму 6 млрд грн.

Кроме того, профильные министерства должны разработать программы орошения. Зеленский отметил, что правительство должно решить вопрос страхования урожая.

Напомним, по состоянию на 1 августа сумма выданных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" составляет более 3,3 миллиарда гривен для 1755 компаний.