Дополнительный контроль не всегда приводит к увеличению поступлений: Эксперты заявили о необходимости поиска "золотой середины" для ФЛП

Телеканал ZIK

Если увеличить администрирование, доходы упадут, если проводить либерализацию - тоже неурядица

Во многих развитых странах работает такой принцип, что контроль не всегда приводит к увеличению поступлений. Поэтому в вопросе ФЛП надо найти "золотую середину".

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканал ZIK заявил политический эксперт Ростислав Балабан.

"Принцип, который работает во многих развитых странах, доказан экономистами и мне нравится – администрирование, дополнительное администрирование, или дополнительный контроль не всегда приводит к увеличению поступлений. То есть надо найти золотую середину. Потому что если увеличить администрирование, доходы упадут. Делаете либерализацию, тоже неурядица", - отметил Ростислав Балабан.

Следовательно, отметил эксперт, вводя кассовые аппараты для предпринимателей, государство заставляет ФЛП, которые не имеют рабочей силы, нанимать бухгалтера и создать еще одну ставку, чтобы все "разрулить", что для малого бизнесмена является невыгодным. По словам эксперта, это заставит многих людей закрыть свои бизнесы, в результате чего бюджет потеряет часть доходов.

Кроме этого Ростислав Балабан отметил, что ранее предприниматели просили отсрочить введение РРО для малого и среднего бизнеса, а сегодня выступают за полную отмену. Он не исключает, что уже завтра предприниматели будут требовать отставки правительства.

"То есть мы сейчас на пороховой бочке. В каком смысле: сегодня парламент не смог собраться на 9: 00 часов утра, в рабочий день! Вот пока они будут принимать какие – то решения по ФЛП, будет требование к правительству уйти", - прокомментировал политический эксперт.

Напомним, сегодня с самого утра в Киеве проходит акция протеста предпринимателей. Митингующие требуют, чтобы Рада отменила введение РРО для малого и среднего бизнеса. Также протестуют против введения в Украине полного локдауна.

Взамен Верховная Рада приняла законопроект о фискализации теперь обязательное введение кассовых аппаратов для ФЛП отсрочено до 1 января 2022 года.

Согласно сообщению, с трибуны парламентского зала депутаты называли документ компромиссным вариантом.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что документ даст возможность работать малому бизнесу и при этом не позволит уйти от налогообложения недобросовестным предпринимателям.

Однако предпринимателей такое решение не удовлетворило, они заявляют, что акции протеста будут продолжаться.