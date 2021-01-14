"Должны найти компромисс": Правительство провело встречу с МВФ по цене на газ

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В Кабмине убеждены, что рынок газа должен работать

Кабинет министров Украины провел встречу с Международным валютным фондом по цене на газ. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram.

По словам Шмыгаля, украинцы страдают от злоупотреблений представителей рынка газа. "Позиция нашего правительства: рынок газа в Украине должен работать. К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы", – высказался премьер-министр.

В то же время глава правительства заявил о необходимости поиска компромисса. "Должны найти компромисс, который уже сегодня защитит людей и поможет рынку газа развиваться в будущем", – написал Шмигаль.

Ранее сообщалось, что министр финансов Сергей Марченко сообщил об обеспокоенности МВФ относительно возможного решения украинского правительства относительно снижения цен на газ для бытовых потребителей. Министр добавил, что Украина в меморандуме с МВФ брала на себя четкие обязательства по рыночному тарифообразованию.

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Ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украины" заявил о готовности обеспечить единую цену для всех бытовых потребителей газа во время карантина или до конца отопительного сезона. В компании рассказали, что готовы принять всех потребителей, чьи поставщики не смогут предоставлять газ по регулируемой цене.