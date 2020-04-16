Должно быть стыдно просить премию, когда ты не выполнил бюджет: Кацман о 600% премиях руководству таможни

Политический эксперт Владимир Кацман Фото из открытых источников

"Государственная таможня, руководителем которой является Максим Нефедов, недовыполнила план поступлений в бюджет на 13-15 миллиардов"

Стыдно получать премию, или просить прибавки, когда ты недовиполнил поставки в бюджет от таможни примерно на 13-15 миллиардов.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Комментируя информацию о том, что руководитель государственной таможни Максим Нефедов назначил себе и своим заместителям премии в размере 600% оклада, эксперт отметил, что в стране, где пенсионеры получают 80 евро в месяц, выписывать себе премии в таком огромном размере, просто глупо.

"Это не просто мародерство, это какое-то нечеловеческое отношение со стороны вот этих молодых, задорных крепышей", – подчеркнул Владимир Кацман.

Эксперт напомнил, что государственная таможня, руководителем которой является Максим Нефедов, недовыполнила план поступлений в бюджет. Кацман удивляется, как чиновнику хватило смелости просить себе надбавки за "интенсивность труда".

"Стыдно получать такое! Стыдно получать премию, или просить прибавки, когда ты недовиполнил поставки в бюджет от таможни примерно на 13-15 миллиардов. Это стыдно", – подчеркнул Владимир Кацман.

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Как известно, руководитель государственной таможни Максим Нефедов назначил себе и своим заместителям невероятные надбавки в размере 600% от оклада.

Максим Нефедов 16 января обратился в Минфин с письмом, в котором он попросил согласовать премии по 300% оклада за интенсивность труда" и еще по 300% оклада за выполнение особо важной работы себе и своим заместителям, Роберту Зелди, Сергею Петухову и Денису Шендрику, "задним числом" (с 1 января). При этом, Нефедов ссылался на Положение о применении стимулирующих выплат государственным служащим.

Ранее сообщалось, что НАБУ по требованию Высшего антикоррупционного суда открыло дело о возможной коррупции председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.