Доллар укрепился по отношению к гривне: Курсы валют от НБУ

Доллар подорожал на 4 коп., евро подешевел на 5 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 25 июня доллар составляет 26,65 грн, евро - 30,06 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,385 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара увеличился на 6 коп. Евро подешевел 5 коп.

Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 26,60 грн, евро - 30,12 грн.