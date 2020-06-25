live
Новости » Экономика Читати новину українською

Доллар укрепился по отношению к гривне: Курсы валют от НБУ

Доллар подорожал на 4 коп., евро подешевел на 5 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 25 июня доллар составляет 26,65 грн, евро - 30,06 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,385 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара увеличился на 6 коп. Евро подешевел 5 коп.

Новости по теме: Экономика Украины дно кризиса пока не прошла, - НБУ

Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 26,60 грн, евро - 30,12 грн.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Программа правительства, эпидемия, уличные столкновения, Украина без плана действий | 18.06.20
Пленки Порошенко-Байдена. Страна в долгах | Ток-шоу
Взрыв на Позняках. Секреты Белого дома. Скандальные
Андрей Портнов | Ток-шоу
Андрей Деркач | HARD с Влащенко | 23.06.20
Пленки Порошенко-Байдена. Уровень поддержки власти. Нормандская встреча | Ток-шоу