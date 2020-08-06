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Доллар уступил гривне: Курсы валют от НБУ

Фото из открытых источников

Доллар подешевел на 11 коп., евро подорожал на 17 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 6 августа доллар составляет 27,70 грн, евро - 32,90 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,379 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара снизился на 11 коп. Евро подорожал на 17 коп.

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Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 27,82 грн, евро - на уровне 32,72 грн.

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