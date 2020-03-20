Доллар ускорил рост: Курс валют от НБУ
Доллар подорожал на 53 коп., евро - на 29 коп.
Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, на 20 марта доллар составляет 27,80 грн, евро - 30,09 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,346 грн.
Следовательно, главный банк Украины по сравнению с предыдущим рабочим днем повысил курс доллара на 53 коп., евро подорожал на 29 копеек.
Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 27,26 грн, евро стоил 29,79 грн.