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Доллар ускорил падение по отношению к гривне: Курсы валют от НБУ

Фото из открытых источников

Доллар подешевел на 15 коп., евро - на 20 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 9 декабря доллар составляет 28,08 грн, евро - 34,05 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,383 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара уменьшился на 15 коп. Евро подешевел на 20 коп.

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Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс гривни на уровне 28,23 грн за доллар и 34,25 грн за евро.

 

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