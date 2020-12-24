Доллар существенно подорожал: Курсы валют от НБУ

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Доллар подорожал на 20 коп., евро - на 4 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 24 декабря доллар составляет 28,45 грн, евро - 34,61 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,378 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара увеличился на 20 коп. Евро подорожал на 4 коп.

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Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс валют на уровне 28,25 грн за доллар и 34,56 грн за евро.