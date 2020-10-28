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Доллар продолжает расти: Курсы валют от НБУ

Доллары США. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Доллар подорожал на 3 коп., евро - на 6 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 28 октября доллар составляет 28,36 грн, евро - 33,55 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,370 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара увеличился на 3 коп. Евро подорожал на 6 коп.

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Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 27 октября доллар составил 28,33 грн, евро - 33,49 грн.

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