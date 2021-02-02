Доллар продолжает дешеветь: курсы валют от НБУ

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Доллар подешевел на 7 коп., евро - на 25 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривны относительно иностранных валют. Так, 2 февраля доллар составляет 28,06 грн, евро – 33,90 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,369 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара уменьшился на 7 коп. Евро подешевел на 25 коп.

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Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс валют на уровне 28,13 грн за доллар и 34,15 грн за евро.