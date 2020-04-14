Доллар приблизился к отметке в 27 грн: Курс валют от НБУ

Доллары США. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Доллар подешевел на 16 коп., евро - на 2 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, на 14 апреля доллар составляет 27,04 грн, евро - 29,53 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,367 грн.

Следовательно, главный банк Украины по сравнению с предыдущим рабочим днем понизил курс доллара на 16 коп., евро подешевел 3 коп.

Напомним, накануне, 13 апреля, Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют на уровне 27,20 грн за доллар и 29,56 грн за евро.