Доллар падает, а евро стремительно укрепляется: Курсы валют от НБУ

Курс валют это не самостоятельный показатель, а всего лишь деталь, чрезвычайно сложного механизма экономики стран Фото из открытых источников

Доллар подешевел на 7 коп., евро подорожал на 12 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 19 августа доллар составляет 27,22 грн, евро - 32,49 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,372 грн.

Поэтому по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара уменьшился на 7 коп. Евро подорожал на 12 коп.

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Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 27,30 грн, евро - на уровне 32,37 грн.