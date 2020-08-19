Доллар падает, а евро стремительно укрепляется: Курсы валют от НБУ
Доллар подешевел на 7 коп., евро подорожал на 12 коп.
Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 19 августа доллар составляет 27,22 грн, евро - 32,49 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,372 грн.
Поэтому по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара уменьшился на 7 коп. Евро подорожал на 12 коп.
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Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 27,30 грн, евро - на уровне 32,37 грн.