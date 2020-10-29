Доллар обновил двухлетний рекорд по гривне

Доллары США. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

В начале сентября 2018 года котировки межбанка составляли 28 гривен 41-45 копеек за доллар

На украинском межбанковском валютном рынке продолжается рост котировок в паре доллар-гривня. Американская валюта уже обновила рекорд ноября 2018 года и вплотную приблизилась к еще одному ориентиру, установленному почти 26 месяцев назад, сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, в начале сентября 2018 года котировки межбанка составляли 28 41-45 гривен копеек за доллар, а официальный курс на 5 сентября 2018 года НБУ установил на уровне 28 гривен 49 копеек за доллар.

За данными Finance.ua по состоянию на 12:20, котировки межбанка составили 28 гривен 43-44,5 копейки за доллар (торги открылись на уровне 28 гривен 39-41 копейка за доллар).

Первым фактором, который влияет на валютный рынок, аналитики сайта "Минфин"назвали поступление экспортерам значительных сумм возмещений НДС от государства.

"Они получили около 5,6 миллиарда гривен и теперь начнут их активно тратить на финансирование своих текущих хозяйственных операций. Кроме этого, часть таких компаний выступают не только как экспортеры, но и покупают товары и услуги за рубежом. Это превращает их и в покупателей валюты на межбанке, что увеличивает спрос на рынке", – указывают эксперты.

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Напомним, сегодня Национальный банк Украины установил курс гривны относительно иностранных валют на уровне 28,39 грн и евро — 33,31 грн за евро.