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Доллар немного отщипнул у гривни: Курсы валют от НБУ

Фото из открытых источников

Доллар подорожал на 1 коп., евро подешевел на 19 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 10 ноября доллар составляет 28,12 грн, евро - 33,20 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,367 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара увеличился на 2 коп. Евро подешевел на 19 коп.

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Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс гривни на уровне 28,11 грн за доллар и 33,39 грн за евро. 

 

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