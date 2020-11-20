Доллар может упасть на 20% из-за восстановления мировой экономики

Ситуация будет похожа на середину 2000-х годов

Благодаря появлению вакцины от COVID-19 и восстановлению мировой экономики доллар может упасть на 20%. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что банки, которые уже имели негативные прогнозы по доллару в следующем году, ухудшили ожидаемые показатели на фоне появления новых клинических испытаний. Аналитики Wall Street ожидают, что с появлением вакцины доллар "упадет" из-за роста уверенности в мировой экономике.

Восстановление экономики и уверенности на рынках дает возможность прибегать к более рискованным шагам. Зато доллар - валюта, пользующаяся особым спросом во времена кризиса как "гарант безопасности". Так было и во времена первых вспышек COVID-19.

Таким образом, прогнозы банков показывают падение доллара до 20% в следующем году. Аналитики сравнивают ожидаемую ситуацию в следующем году с падением, которое наблюдалось в середине 2000-х. Тогда доллар достиг падения на 33% за несколько лет. Спрос на другие валюты на развивающихся рынках стремительно рос, ведь инвесторы шли по низким процентным ставкам. Тенденцию остановил мировой кризис 2008 года.

Как сообщается, консенсус-прогнозы Bloomberg показывают ожидаемое падение индекса доллара около 3% к концу следующего года. Евро в это время может достичь 1,21 доллара против 1,18 доллара сейчас.

В Morgan Stanley, американском инвестиционном банке, ожидают падения индекса на 4% благодаря росту валют Норвегии, Швеции, Новой Зеландии и Австралии. По мнению аналитика компании, евро будет стоить 1,25 доллара в конце 2021 года.

Банковские аналитики также отмечают, что повышение США учетной ставки приведет к оттоку инвесторов в поиске лучших условий, что еще больше отразится на показателях доллара.

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Напомним, в октябре Министерство финансов Украины заявляло, что не планирует доводить курс гривни к доллару до 29 гривен за единицу валюты.