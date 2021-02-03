Доллар еще немного просел по отношению к гривне: Курсы валют от НБУ
Доллар подешевел на 1 коп., евро - на 11 коп.
Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 3 февраля доллар составляет 28,05 грн, евро – 33,79 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,371 грн.
Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара уменьшился на 1 коп. Евро подешевел на 11 коп.
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Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс валют на уровне 28,06 грн за доллар и 33,90 грн за евро.